Dolar
13.15
Euro
14.86
Altın
1,804.40
ETH/USDT
3,771.20
BTC/USDT
46,610.00
BIST 100
1,970.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, 6'sı yaşı küçük 44 kişi gözaltına alındı. -VTR
logo
Gündem

Narkotik polisleri geçen yıl 264 bin 202 şüpheli yakaladı

Türkiye genelinde narkotik ekiplerince geçen yıl düzenlenen 193 bin 213 operasyonda 264 bin 202 şüpheli gözaltına alındı.

Sertaç Bulur   | 04.01.2022
Narkotik polisleri geçen yıl 264 bin 202 şüpheli yakaladı

Ankara

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, narkotik ekipleri geçen yıl uyuşturucu satıcıları ile mücadelelerinde önemli başarılara imza attı.

Ekipler, Türkiye genelinde 2021'de 193 bin 213 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 264 bin 202 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, araba, iş yeri ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda 19,3 ton esrar, 1,2 ton skunk, 14,4 ton esrar, 478 kilogram kokain, 3,8 ton metamfetamin, 4,5 milyon captagon, 4,4 milyon ecstasy, 5,5 milyon sentetik ecza, 1 milyon kök kenevir bitkisi, 1,9 ton bonzai ile 59 kilogram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 67 bin 461 Kovid-19 vakası kaydedildi
Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini aştı
İspanya'da Kovid-19 vakalarında yüksek artış devam ediyor
Kanada'nın en büyük eyaletinde Kovid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırıldı
Türkiye'de 44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Narkotik polisleri geçen yıl 264 bin 202 şüpheli yakaladı

Narkotik polisleri geçen yıl 264 bin 202 şüpheli yakaladı

2021'de fiyatı en fazla artan ürün kağıt, en fazla düşen sarımsak oldu

Türkiye ve yakın çevresinde geçen yıl 23 bin 753 deprem oldu

Trabzonspor, 2021 yılını Abdullah Avcı ile iyi bitiriyor

Trabzonspor, 2021 yılını Abdullah Avcı ile iyi bitiriyor
Teniste 2021 yılında 263 uluslararası madalya kazanıldı

Teniste 2021 yılında 263 uluslararası madalya kazanıldı
Sahte içki operasyonunda 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı

Sahte içki operasyonunda 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı