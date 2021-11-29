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Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı. Cengiz'in cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Ercan Çakar, Mücahit Hüseyin Eroğul   | 29.11.2021
Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

İstanbul

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından olan ve dün 71 yaşında vefat eden Mustafa Cengiz'in Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisine getirilen cenazesi, rüzgar ve yağış nedeniyle girişteki kapalı alana alındı. Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, burada taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına Cengiz'in yakınlarının yanı sıra; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF yöneticileri Hamit Altıntop, İsmail Erdem, Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat, Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Cengiz yönetiminde görev yapan sarı-kırmızılı eski yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay katıldı.

Erdoğan: Hakikaten bir beyefendiydi ve bir beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Mustafa Cengiz Beyefendinin cenaze namazını hep beraber icra ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Her nefis ölümü tadacaktır. Hepimizin döneceği yer de malum, orası. Birkaç kelam ile ben müsaadenizle Mustafa Bey demeyeceğim, Mustafa Abi diyeceğim. Gerçekten bu camianın içerisinde, özellikle futbol camiası içerisinde yöneticilikte 'Ben bir beyefendi tanıdım.' dersem, haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi ve bir beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti. Rabbim inşallah gönül kırmayan, gönül kazanan, sürekli bu hal üzere devam eden Mustafa Abimizi cennetiyle, cemaliyle de ödüllendirsin. Rabbim ailesine ve camiaya sabırlar lütfeylesin. Rabbim yar, yardımcısı olsun inşallah."

Cenazede spor dünyasının yanı sıra siyaset ve iş dünyasından da çok sayıda isim Cengiz ailesini yalnız bırakmadı.

Cengiz'in Galatasaray bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Cenaze, Ulus Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

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