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Kırklareli'nde toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.

Çınar Türkmen   | 29.11.2021
Kırklareli'nde toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı Fotoğraf: Çınar Türkmen - Anadolu Ajansı

Kırklareli

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir süre etkili olan sağanağın ardından, çamurlu yağış görüldü.

Yağış nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

Vatandaşlardan Kubilay Kenar, AA muhabirine, otomobilinin üzerindeki çamuru gördüğünde şaşırdığını söyledi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden Kenar, "Diğer araçların da üstüne baktığımda hepsi çamurluydu. Otomobilimi oto yıkamacıya vererek temizlettim" dedi.

Sağanağın yer yer devam ettiği ilçede hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor.

Sağanağın aralıklarla hafta boyunca sürmesi öngörülüyor.

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