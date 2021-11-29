Düzce'de kuvvetli rüzgar dolayısıyla müstakil evin çatısına ağaç devrildi
Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle müstakil bir evin çatısına ağaç devrildi. Akçakoca ilçesinde ise kuvvetli rüzgarın etkisiyle apartmanın çatısından düşen demir ve beton parçaları, ev ve araçlarda hasara neden oldu.
Düzce
Düzce'de gün boyu süren kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir iş hanının terasında bulunan demir tente, kuvvetli rüzgar nedeniyle caddeye düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, hasar gören tenteyi kaldırdı.
Karaca Mahallesi Çileli Sokak'ta da Ufuk Polat'a ait tek katlı müstakil evin çatısına ağaç devrildi.
Evin çatısında hasar oluşurken, ağaç itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.
Kuvvetli lodos nedeniyle kentte zaman zaman elektrik kesintileri de yaşanıyor.
Akçakoca'da apartman çatısından düşen parçalar ev ve araçlara hasar verdi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle apartmanın çatısından düşen demir ve beton parçaları, ev ve araçlarda hasara neden oldu.
Çuhallı Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde şiddetli lodos yüzünden bir apartmanın çatısından kopan demir ve beton parçaları, park halindeki iki aracın üzerine düştü.
Araçlarda hasar oluşurken, parçalar bazı evlerin camlarını da kırdı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, mahalle sakinlerini sokağa çıkmamaları konusunda uyarırken, çatıdan düşen malzemeler ekiplerce toplandı.
Hızı saatte 50 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgarın bölgede iki gün daha etkili olması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.