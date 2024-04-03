Dolar
31.95
Euro
34.45
Altın
2,272.95
ETH/USDT
3,302.40
BTC/USDT
65,806.00
BIST 100
8,987.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız / AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Ayten Koçhan, 8 yıldır haber alamadığı oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

Teslim olması için oğluna sesini duyurmaya çalışan Koçhan, "Oğlum, gel teslim ol, yolunuz yol değil. Allah polislerimize, askerlerimize, hepsine güç kuvvet versin. Devletimiz başımızdadır. Van'daki olaylarda Allah askerimize, polislerimize güç ve kuvvet versin. Biz onlardan korkmuyoruz, korkmayacağız da. Allah onlara fırsat vermesin. Bayram geliyor ama bir yanımız buruk." diye konuştu.

Alaattin Koçhan da 2016 yılında oğlunun kaçırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Oğlum, eğer anneni, babanı seviyorsan dön. Onlara hizmet etmenin bir anlamı yok. Bayram geliyor, boynumuz bükük, bir yanımız boş. Neredeysen gel, seni bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Türkiye Aile Destek Programı" ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
Kış-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
Yangın güvenlik uzmanı Yasa: Yangın korunma sistemleri doğru dizayn edilmeli

Benzer haberler

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

İngiltere'de Filistin destekçileri, İsrail'e silah parçası satan tesisin çatısını ve camlarını balyozla kırdı

Leylekler havanın ısınmasıyla Muş Ovası'ndaki yuvalarına dönmeye başladı

İsrail'deki 200'e yakın şirket esir takası talepli gösterilere katılacak çalışanlarına izin verecek

İsrail'deki 200'e yakın şirket esir takası talepli gösterilere katılacak çalışanlarına izin verecek
Muş ve Hakkari'de ekipler metrelerce karın bulunduğu yollarda çalışma yürüttü

Muş ve Hakkari'de ekipler metrelerce karın bulunduğu yollarda çalışma yürüttü
Muş'ta ekipler karlı yolları aşarak enerji nakil hattındaki arızayı onardı

Muş'ta ekipler karlı yolları aşarak enerji nakil hattındaki arızayı onardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet