Dolar
38.01
Euro
41.04
Altın
3,019.87
ETH/USDT
2,065.80
BTC/USDT
87,987.00
BIST 100
9,701.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın sebebiyle hastalar tahliye ediliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Sabri Yıldırım  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, oğlu Ersin'in Bursa'da kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 9 yıldır oğlundan haber alamadıklarını belirten Koçhan, "Her bayrama boynumuz bükük giriyoruz ve bir yanımız boş geçiyor. DEM Parti ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlum, Ersin, sesimi duyuyorsan çık gel. Artık yeter. Bu işin sonu yok. Gelin devletimize teslim olun çünkü başka gidecek yeriniz yok. Neredeysen bekliyorum." diye konuştu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise oğluna seslenerek teslim olmasını istedi.

Oğlunun aklından çıkmadığını anlatan Yıldız, "Neden böyle yapıyorsun. Sen küçük değilsin. Geri gel. Devletimiz arkamızdadır. Orada sizi kandırıyorlar. Devlet size bir şey yapmaz. Gel teslim ol." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye ediliyor
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı
Emine Erdoğan, New York'ta TASC'ın iftar programına katıldı
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti
Isparta Gelendost Belediye Başkanı Özmen ile adliye personeli tutuklandı

Benzer haberler

Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti

Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti

Yeşilay gönüllüleri, Muş'ta 2 bini aşkın öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

Muş'ta martta da metrelerce karın bulunduğu yolda çalışmalar sürüyor

Muş'taki Türk Kızılay Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için iftariyelik hazırlanıyor

Muş'taki Türk Kızılay Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için iftariyelik hazırlanıyor
İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin eylemlerde 1133 şüpheli gözaltına alındı

İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin eylemlerde 1133 şüpheli gözaltına alındı
Muş'ta "mavi yelekliler" köylere giderek hastaların bakımını yapıyor

Muş'ta "mavi yelekliler" köylere giderek hastaların bakımını yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet