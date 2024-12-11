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Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren Muşlu aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylemde evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, 9 yıl önce oğlunun dağa kaçırıldığını söyledi.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu istediğini belirten Koçhan, "Ersin oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan dön. Amerika'ya kanmayın, onlar yılanın başı. Gelin devletinize sığının. Taşların dibinde, dağların başında devlet kurulmaz. Onlar sizi kandırıyor, yolunuz yol değil. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz." dedi.

8 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade eden Şahinaz Özcan da "DEM Parti'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Eyleme sonuna kadar devam edeceğiz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol." diye konuştu.

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