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Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı kuruldu

Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı.

Halil İbrahim Avşar  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı kuruldu Fotoğraf: Türkiye İzcilik Federasyonu

Ankara

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan ve Türkiye'nin, teşkilatın kurucu üyeleri olduğunu belirtti.

Bakü'deki imza törenine katılan Subaşı, Özbekistan ve Kırgızistan'ın ise gözlemci statüsünde yer aldığını ifade etti.

Ortak miras ve tarihe sahip ülkeler arasındaki iş birliğini teşvik etme vizyonuyla uyumlu kurulan birlik, gençler arasında güçlü bağlar geliştirmeyi de amaçlıyor.

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