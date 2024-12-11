Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı kuruldu
Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı.
Ankara
Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan ve Türkiye'nin, teşkilatın kurucu üyeleri olduğunu belirtti.
Bakü'deki imza törenine katılan Subaşı, Özbekistan ve Kırgızistan'ın ise gözlemci statüsünde yer aldığını ifade etti.
Ortak miras ve tarihe sahip ülkeler arasındaki iş birliğini teşvik etme vizyonuyla uyumlu kurulan birlik, gençler arasında güçlü bağlar geliştirmeyi de amaçlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.