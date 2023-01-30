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Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Murat Dağı Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili yoğunluğu devam ediyor. Kar kalınlığının 60 santimetre ölçüldüğü 1850 rakımlı kayak merkezinde, sömestir tatilini fırsat bilen öğrenciler ve aileleri keyifli vakit geçiriyor.

Ergün Caran   | 30.01.2023
Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı Fotoğraf: Ergün Caran - AA

Kütahya

Kütahya Valiliğince yenilenen merkeze gelen tatilciler kızak, kayak, snowboard ve çeşitli aktiviteler yapma imkanı buldu.

Ankara'dan gelen Mehmet Maşuk Şahin, sömestir tatilini ailesiyle Murat Dağı'nda değerlendirdiğini söyledi.

Uşak'tan gelen Meliha Avşar da kayak evi, otel ve tesisleri çok iyi bulduğunu, merkezin, ilk kez kayak yapanlar için ideal bir yer olduğunu aktardı.

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