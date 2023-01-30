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TBMM Başkanı Şentop'tan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar için "Haçlı zihniyeti" benzetmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye-Cezayir ilişkilerini ve Batılı bazı ülkelerde Kur’an-ı Kerim'e yapılan saldırıları ele aldı.

Esat Fırat   | 30.01.2023
TBMM Başkanı Şentop'tan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar için "Haçlı zihniyeti" benzetmesi

CEZAYİR

Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 17. Konferansı dolayısıyla bulunduğu Cezayir'de Meclis (Senato) Başkanı Kocil ile bir araya geldi.

Türkiye-Cezayir ilişkilerinin son dönemde gelişen bir yapı sergilediğini ifade eden Şentop, bu gelişmenin 2021'de 4,1 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin 2022'de yüzde 28'lik artışla 5,3 milyar dolara çıkmasıyla kendini gösterdiğini belirtti.

Şentop, parlamentolar arası ilişkileri de iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren bir boyut olarak gördüklerini söyledi.

İsveç'te Kur’an-ı Kerim'e yapılan saldırıya değinen Şentop, İsveç'teki eylemi yapan kişinin adeta devlet koruması altında bunu gerçekleştirdiğini ifade etti.

Şentop, İslam dünyasından gelen tepkilerin ise cılız kaldığına dikkati çekerek, "Buna kınamanın çok cılız kaldığını üzülerek müşahede ettik. Böyle olduğu için zaten aynı eylem Hollanda ve Danimarka'da da olabildi." dedi.

Birkaç gün sonra İsveç’te Tevrat’ı yakma girişiminin engellendiğini hatırlatan Meclis Başkanı Şentop, birkaç gün içinde yaşanan iki olayın gerek İsveç hükümeti gerekse dünyanın tutumunu göstermesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Şentop, şunları kaydetti:

"Bu, Avrupa ülkelerinin hukuk, İslam düşmanlığı bakımından yüzyıllardır zihniyetlerinin değişmediğini gösterdi. Haçlı seferlerini hangi zihniyetle yaptılarsa aynı zihniyet şu anda da tezahür ediyor. Güya ifade hürriyeti kapsamında gördüklerini söylediler ama birkaç gün sonra Tevrat’a karşı eylem ifade hürriyeti kapsamında görülmedi. Fırsat bulduklarında Müslümanlara karşı aynı şekilde hareket edeceklerdir bunda hiç şüphe yok. Bunun karşısında bizim bir araya gelmemiz, onların karşısında gördüğü lokmayı büyütmemiz, temel değerlerimize karşı birlik içinde hareket etmemiz gerekir. Ses yükseltmeliyiz."


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