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Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaz örtüyle kaplandı

Van'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.

Necmettin Karaca  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaz örtüyle kaplandı Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Muradiye ilçesinde yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, kar örtüsünün arasından süzülen sularıyla ziyaretçilerinin hayran kaldığı güzelliğe büründü.

Her mevsim farklı bir manzarayla yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken şelale, çevresindeki kar örtüsü ve kırağı tutan ağaçlar, dronla görüntülendi.

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