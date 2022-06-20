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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışması devam ediyor

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması sürüyor.

Fecri Barlık   | 20.06.2022
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışması devam ediyor

Siirt

Beğendik beldesi yakınlarında ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için arama çalışmaları, Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete bağlı su altı ekipleri ile UMKE, AFAD, Siirt İHH Arama Kurtarma ekipleriyle güvenlik korucularından oluşan yaklaşık 140 kişi tarafından yürütülüyor.

Müküs Çayı, Botan Çayı, Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesi ile Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkisinde arama çalışması yapan ekipler, bazı yerlerde dron ve bot da kullanıyor.

Vali Hacıbektaşoğlu çalışmaları inceledi

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Beğendik beldesine gelerek burada yürütülen çalışmalarla ilgili İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Kaymakam Ali Recai Yerlikaya'dan bilgi aldı.

Hemşire Güneş'in babası Aydın Güneş ve yakınlarıyla bir araya gelen Hacıbektaşoğlu, onun bulunması için devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

Hacıbektaşoğlu, arama çalışmalarının tüm bölgede titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılıp, kaybolmuştu.

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