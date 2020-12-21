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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Lastiklerden voleybol sahasında oynayan Siirtli çocuklar 'kendilerini konu alan kare'yi seçti

Siirt'te kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynadıkları kare ile gündeme gelen Siirtli çocuklar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı.

Mehmet Niyazi Deniz   | 21.12.2020
Lastiklerden voleybol sahasında oynayan Siirtli çocuklar 'kendilerini konu alan kare'yi seçti

Siirt

Siirt'te, Afetevler Mahalle Takımı kaptanı Nursen Oysal ve arkadaşları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle kendilerine yapılan tesiste Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Afetevler Mahalle Takımı kaptanı Nursen Oysal ve arkadaşları spor kategorisinde kendilerini konu alan Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Pemfigus hastası Meryem" başlıklı karesini oyladı.

Oysal, yaptığı açıklamada, AA'nın düzenlediği yarışmada kendi fotoğraflarını görünce çok sevindiklerini belirterek, "Gerçekten gurur duydum kendimle. Çok sevinç verici bir şey. Biz de oylamaya katıldık. Çok mutlu olduk." dedi.


Van'da çığ felaketi

Kenan Sarcan ve Fırat Oysal da fotoğraflarına destek veren herkese teşekkür ederek, bulundukları karenin birinci olmasını arzu ettiklerini söyledi.



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