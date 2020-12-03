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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da “MEB Ajanda ve e- Okul Öğretmen Mobil Uygulamaları” tanıtım toplantısında konuşuyor. Kurtalan'da depremden etkilenen Kayabağlar beldesi havadan görüntülendi.
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Merve Yıldızalp Özmen   | 03.12.2020
Kılıçdaroğlu'ndan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Ankara

CHP'den açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, Siirt'te meydana gelen depremin ardından, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu telefonla aradı. Deprem nedeniyle kentte meydana gelen hasara ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.​​​​​​​

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