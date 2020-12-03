Kılıçdaroğlu'ndan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara
CHP'den açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, Siirt'te meydana gelen depremin ardından, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu telefonla aradı. Deprem nedeniyle kentte meydana gelen hasara ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.