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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma etkinliğinde konuşuyor YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuşuyor.
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Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında anıldı.

Sefa Şahin   | 25.03.2022
Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Taceddin Dergahı'ndaki anma törenine, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı ve bazı partililer katıldı.

Destici'nin, Yazıcıoğlu'nun kabrine gül bırakmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Genel Başkan Destici, burada yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu'nu ve dava arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizler Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve hepimizin davası olan İlayı Kelimetullah ve birlik davasının sonuna kadar başarıya ulaşması için mücadele edeceğiz. Yine aynı şekilde şehit liderimizin ve onunla birlikte şehadete yürüyen arkadaşlarımızın şehadet sürecinin, hukuk davasının da sonuna kadar takipçisi olacağız."

Törenin ardından Alperen Ocakları Genel Başkanı Bağcı öncülüğünde partililer, Yazıcıoğlu'nu anma programının yapılacağı Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'na kadar yürüdü.

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