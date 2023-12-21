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Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Muğla'da Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinin yüksek kesimlere kar yağdı.

Durmuş Genç  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Muğla

Kent merkezinde gün boyu etkisini sürdüren sağanağın ardından Kavaklıdere ve Menteşenin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kavaklıdere'de 1700 rakımlı Gökçukur Yaylası kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, Gökçukur Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Menteşe kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisine de kar yağdı.

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Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

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