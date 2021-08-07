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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ali Rıza Akkır   | 07.08.2021
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan 2 helikopter ile bir yangın söndürme uçağı ve kara ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Havanın kararmasıyla hava araçlarıyla müdahaleye ara verildi, çalışmalar karadan sürdürülüyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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