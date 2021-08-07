Bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy, Antalya'da orman yangınından etkilenen bölgeleri inceledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın orman yangınından etkilenen ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Antalya
Antalya'da 28 Temmuz'da çıkan yangının havadan ve karadan müdahaleler sonucu dün kontrol altına alındığı Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya ilçelerindeki hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.
Yangının çıktığı ilk gün Antalya'ya gelen Çavuşoğlu ile Ersoy, koordinasyon ve incelemelerine devam ediyor.
Akseki'de yangından zarar gören Hocaköy Mahallesi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu ile Ersoy, ardından İbradı ilçe merkezi ve Ormana bölgesinde vatandaşlarla buluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.