Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut, bu çağın kararan vicdanına bir meydan okumadır Bakan Kurum "Yüzyılın Konut Projesi, gelişmiş ülkelerin sokaklarından evsizler taşarken dünya devleri sosyal devlet anlayışında havlu atarken 500 bin sosyal konut sadece insanımızın başına çatı değil, bu çağın kararan vicdanına meydan okumadır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, projenin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, 100 bin sosyal konutun kurasını çekeceklerini ve bu kapsamda hak sahiplerini belirleyeceklerini söyledi.

Alandaki heyecanın, milletin devletine, Türkiye'nin liderine duyduğu inancın ve güvenin aynası olduğunu dile getiren Kurum, "Buradaki umut dolu bekleyiş, 'hizmet eden izzet bulur' diyerek çalışan bizlere en büyük şeref madalyasıdır. Artık Hatay'da, yeni evinde ilk iftarını yapan annemizin sofrasından da Tozkoparan'da kentsel dönüşümde yuvasına kavuşan dedemizin bayram sabahından da aynı ses yükseliyor. Milletimiz her yerde 'Allah yuvamızı yapan bu güçlü devlete zeval vermesin, Allah liderimizden razı olsun' diyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu hakikati, "asrın felaketi"nde bir kez daha ispatladıklarını kaydeden Kurum, "Asla yılmadık, bir an bile ümitsizliğe düşmedik. Yapamazsınız diyenlere çalışarak cevap verdik. Bitiremezsiniz diyenlere dimdik ayakta duran eserlerimizle yanıt verdik. Cenabıallah bizleri milletimize mahcup etmedi. Öyle bir destan yazdı ki bu devlet, bir Avrupa ülkesi büyüklüğü alanı 2 yılda imar etti. Azmimiz 11 ilimizde 455 bin yuvaya, tecrübemiz 81 vilayetimizin geleceği için 500 bin sosyal konut projesine dönüştü." diye konuştu.

Kurum, kurası çekilecek projeyi çok önemsediklerini belirterek, "Yüzyılın Konut Projesi diyoruz çünkü gelişmiş ülkelerin sokaklarından evsizler taşarken, dünya devleri sosyal devlet anlayışında havlu atarken, 500 bin sosyal konut sadece 2 milyon insanımızın başına çatı değil, bu çağın kararan vicdanına bir meydan okumadır. Ne mutlu bize ki Türkiye bugün, dünyanın en hızlı ve en kaliteli konutlarını üreten ülkeler arasında bir numaradır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada yaşanan savaşlara ve krizlere dikkati çeken Kurum, Türkiye'nin dört bir yanı ateş çemberine dönmüşken yıkan değil yapan, imha eden değil inşa eden, en zor koşullarda bile pes etmeyip geleceğini inşa eden iradeye sahip eşsiz bir ülke olduğunu ifade etti.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birdir, beraberdir, ay yıldızın gölgesinde, barış, huzur ve güven içindedir. İstanbul'a deprem korkusu değil, güvenli konutlar yakışır inancıyla, meydanlarda ne söylediysek, gerçeğe dönüştürüyoruz. Nasıl ki 500 bin sosyal konutun 100 binini İstanbul'a ayırdıysak, Türkiye'deki her iki kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da inşa ediyoruz. Çünkü İstanbul için kentsel dönüşümü, şehircilik meselesinin ötesinde can güvenliği, Türkiye’nin beka meselesi olarak görüyoruz. Bu anlayışla devletimizin tüm imkan ve kapasitesini İstanbul için seferber ediyor, İstanbul'da şu ana kadar yapılan en büyük konut hamlesini başlatıyoruz. Bundan sonra da Allah'ın izni, sizin iradeniz, milletimizin güveniyle biz çalışacağız, devletimiz çalışacak, dar gelirlimiz nefes alacak, milletimiz kazanacak. Ben şimdiden başta İstanbul'daki 100 bin kardeşim olmak üzere tüm Türkiye'de hak sahibi olan, 500 bin vatandaşımızın evleri hayırlı olsun, sevdiklerinin gözü aydın olsun diyorum. Rabbim bu hayırlı hizmeti de hakkıyla bitirmeyi nasip etsin.”

"Sosyal konut seferberliği, evi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar kararlılıkla sürdürülmektedir"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur da TOKİ eliyle ülke genelinde okulu, camisi, meydanı ve ticari üniteleriyle birlikte inşa edilen sosyal konut sayısının 1 milyon 762 bin rakamına ulaştığını bildirdi.

İstanbul'a bugüne kadar güncel yatırım değeri 645 milyar lira olan 93 bin 800'ü tamamlanmış, toplam 154 bin konutun yanı sıra eğitimden sağlığa, spordan millet bahçelerine binlerce eser kazandırıldığını söyleyen Sungur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Zat-ı alinizin ortaya koyduğu vizyon ve talimatlar doğrultusunda bir devlet politikası haline gelen sosyal konut seferberliği, evi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu çerçevede sosyal devlet anlayışının güçlü bir yansıması olan 24 Ekim 2025 tarihinde müjdesini verdiğiniz 500 bin sosyal konut kampanyasına 5 milyondan fazla vatandaşımız başvuruda bulunmuştur. Şehirlerimizde umut, güven ve aidiyet duygusunu güçlendiren bu projeyle evi olmayan şehit ve gazi ailelerine, engelli vatandaşlarımıza, emeklilerimize, gençlerimize ve en az üç çocuklu ailelere kontenjanlar ayrılarak toplumsal refahın artırılması yönünde güçlü bir irade ortaya konulmuştur." diye konuştu.

Bu tarihi kampanyanın hak sahiplerinin belirleme sürecinin İstanbul kura çekimi ile tamamlanmış olacağını ve bugüne kadar ev sahibi olamamış 100 bin ailenin bu doğrultuda belirleneceğini kaydeden Sungur, "Konutların tasarım ve proje çalışmaları devam etmekte olup, yatay mimari ve şehirlerimizin tarihi dokusuna uygun olarak kısa sürede ihale ve inşa süreçleri başlayacak, planlanan takvim çerçevesinde tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Böylece kamuoyuna açıklandığı üzere uygun maliyet, düşük peşinat ve uzun vade ödeme imkanlarıyla ailelerimiz ev sahibi olacaktır." ifadelerini kullandı.