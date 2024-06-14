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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla Valisi Akbıyık, "Yangına 64 kara, 10 da hava aracı müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu anda tahminlerimiz 48 hektarlık alan yandı" dedi. VALİNİN YANGININ KONTROL ALTINA ALINDI AÇIKLAMASI EKLENDİ

Ali Ballı, Durmuş Genç  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler yangını havadan ve karadan yaptığı çalışmayla kontrol altına aldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Kısırlar köyüne çok yakın bir alanda meydana geldiğini ve bu nedenle de çok hassas olduğunu söyledi.

Yangına başta Orman Bölge Müdürlüğünün hava ve kara araçlarıyla çok hızlı müdahale edildiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Yangına ihbardan itibaren 10 dakika içerisinde müdahale edildi. Tüm kurum kuruluşlarımız seferber oldu. Jandarma, AFAD, belediyelerimiz, itfaiyelerimiz hepsi iş makinalarıyla araçlarıyla bölgeye müdahale ettiler. Yangına 64 kara, 10 da hava aracı müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu anda tahminlerimiz 48 hektarlık alan yandı. Bunun 6 hektarı tarım arazizi, 43 hektarı da ormanlık alan. Ekiplerimiz çalışıyor. Allah beterinden korusun. Ben ekiplere teşekkür ediyorum."

Öte yandan yanan alan havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde yangının yerleşim yerlerine oldukça yaklaştığı da dikkati çekiyor.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

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