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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Sabri Kesen  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla

Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi ve 70 orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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