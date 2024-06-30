Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Muğla
Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/6lfw3xkHfC pic.twitter.com/uDOt9VCS3i— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 30, 2024
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi ve 70 orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.