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Muğla'nın Datça ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cankut Taşdan   | 21.11.2022
Muğla'nın Datça ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.25'te merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Datça açıklarındaki depremin 48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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