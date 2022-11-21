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Türk medyasından Hıncal Uluç geçti

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat eden gazeteci, yazar, spor yorumcusu Hıncal Uluç, Türk medyasında adından en çok söz ettiren isimlerden biri oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 21.11.2022
Türk medyasından Hıncal Uluç geçti

İstanbul

Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç, Antakya'daki ortaokul eğitimi sonrası Ankara Kurtuluş Lisesinden mezun oldu.

Duayen gazeteci daha sonra eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde devam etti ancak kısa bir süre sonra başkente dönerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine kaydını yaptırdı.

1957'de Ankara'da Yenigün gazetesinin spor servisinde gazeteciliğe başlayan Uluç, 1967 yılında Yankı gazetesinde görev yaptı. Uluç bir dönem Cumhuriyet gazetesinde de görev aldı.

1990 senesinde Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmaya başlayan Hıncal Uluç, aynı zamanda A Spor'da yorumculuk yapmaktaydı.

Uzun süredir spor yazarlığı ve yorumculuk yapan Hıncal Uluç, spor medyasındaki kariyeri boyunca çeşitli televizyon kanallarında da yorumcu olarak görev aldı.

Uluç önceki aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

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