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Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Durmuş Genç   | 21.05.2022
Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla

Ağla Mahallesi Düzen mevkisinde kayalık ve sarp arazideki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan bir helikopterin de destek verdiği çalışmalarda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın yaklaşık bir hektar ormanlık alana zarar verdi.

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