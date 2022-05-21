Muğla'daki orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Muğla
Ağla Mahallesi Düzen mevkisinde kayalık ve sarp arazideki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan bir helikopterin de destek verdiği çalışmalarda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın yaklaşık bir hektar ormanlık alana zarar verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.