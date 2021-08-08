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Muğla'da yangınla mücadelede yaralanan 2 orman işçisi hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangınıyla mücadele sırasında yaralanan 2 orman işçisi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralı işçilerden biri askeri helikopterle hastaneye götürüldü.

Durmuş Genç,Muhammed Boztepe   | 08.08.2021
Muğla'da yangınla mücadelede yaralanan 2 orman işçisi hastaneye kaldırıldı

Muğla/Ankara

Şenyayla Mahallesi Kurtalan mevkisinde çıkan orman yangınlarını sürdürmeye çalışan orman işçileri Selim Korkmaz ve Hakan Tutuş'un üzerine yanan ağaçlardan biri devrildi.


İhbar üzerine bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Yaralı orman işçilerine ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

İşçilerden biri sarp ve kayalık bölgeden sedyeyle taşındığı askeri helikopterle, diğer işçi ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Orman işçilerinin kurtarılma anlarını bölgedeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Öte yandan Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Muğla'nın merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait arama kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Yangınla mücadelede fedakarca görev yapan ve bu elim kazada yaralanan orman görevlimize acil şifalar diliyoruz."

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