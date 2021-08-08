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Gündem, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Hakkari'nin aşılanma oranındaki başarısı örnek alınmalı

Sağlık Bakanı Koca, Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini belirterek, toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınmasını istedi.

Özcan Yıldırım   | 08.08.2021
Sağlık Bakanı Koca: Hakkari'nin aşılanma oranındaki başarısı örnek alınmalı Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Hakkari'nin aşılanma oranında sadece bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Koca, şunları kaydetti:

"Yarın yapılacak aşılarla Kovid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı."

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