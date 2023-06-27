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Muğla'da kara yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Ali Ballı, Sabri Kesen, Ali Rıza Akkır, Durmuş Genç  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Muğla'da kara yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik ve sivil ekipler Güvercinlik uygulama noktasında denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde uyuşturucu arama köpeği "Efor" da bazı araçlar üzerinde arama yaptı.

Ekipler durdurdukları araçlardaki bazı çocuklara çeşitli hediyeler ve broşürler verirken, vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Polis ekipleri de Torba uygulama noktasında denetimlerine devam etti. Kent merkezinde bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu da zaman zaman arttı.

Marmaris

Marmaris'te tatilcilerin yoğunluğu trafikte zaman zaman kuyruklara neden oluyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçenin giriş mahallesi Çetibeli'ndeki kontrol noktasında tatilcilerin bayramını kutlayıp çikolata ikram etti.

Ekipler tatilcilerin kurallara riayet etmeleri uyarısında bulundu. Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe girişi kontrol noktasında tatilcilerin bayramını kutladı.

Fethiye

İlçeye gelen tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trafikte aksamaların önüne geçmek için jandarma ekipleri kavşaklarda ve yolda görev yaptı.

Mahalledeki Belcekız ile Kumburnu plajlarına gitmek isteyen bazı tatilciler ise kuyruk nedeniyle araçlarını park ederek sahile yürüyerek ulaştı.

Polis ve jandarma ekipleri kara yolunda bayram denetimi yaptı

Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik nedeniyle Muğla'da polis ve jandarma trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren turistik ilçelere giden kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için uygulama yapıyor.

Özellikle İstanbul, Ankara ile yakın iller İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelen ziyaretçiler il genelinde trafikte yoğunluğa neden oldu.

Menteşe uygulama noktasında denetim yapan polis ve jandarma ekipleri, sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının hayat kurtardığını söyledi.

Sürücülerin bayramını kutlayıp uyarı broşürlerinden de veren ekipler, denetimlerin bayram boyunca devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan araç trafik yoğunluğunun devam ettiği kentte, Muğla girişinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

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