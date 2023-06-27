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İstanbul Emniyetinin "havadaki gözleri" bayram denetiminde

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı kapsamında kurban pazarları, otoyollar ve gişelerde denetim yaptı.

Başak Akbulut Yazar  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
İstanbul Emniyetinin "havadaki gözleri" bayram denetiminde Fotoğraf: Başak Akbulut Yazar / AA

İstanbul

İstanbul polisi, kara ve denizin yanı sıra havadan da gerçekleştirdiği denetimlerle suç ve suçluyla etkin mücadeleye devam ediyor.

Kurban Bayramı kapsamında gün içerisinde belirli aralıklarla helikopterle uçuş gerçekleştiren ekipler, emniyetin "havadaki gözleri" gibi denetimlerini sağlıyor.

Bu kapsamda, Atatürk Havalimanı'ndan helikopterle kalkan ekipler, kurban pazarları, köprüler, otoyollar, sahil kenarları ve gişeleri kontrol etti.

EDS ve polis kontrol noktalarından geçtikten sonra hareket halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve emniyet şeridinde araç kullanma gibi kural ihlali yapan sürücüleri fotoğraflayarak tespit eden ekipler, konum bilgilerini merkeze iletti.

Havadan yapılan denetimlerde, kurbanlarını İstanbul dışında kesmek isteyenlerin Büyükçekmece ve Silivri ilçelerindeki gişelerde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

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