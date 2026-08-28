Muğla'nın Menteşe ve Ula ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Muğla'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı Muğla'nın Menteşe ve Ula ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Muğla'nın Ula ilçesinde Akyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Menteşe ilçesinde çıkan yangın kontrol altında

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.