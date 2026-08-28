Muğla'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Durmuş Genç
28 Ağustos 2026•Güncelleme: 28 Ağustos 2026
Muğla'nın Ula ilçesinde Akyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Menteşe ilçesinde çıkan yangın kontrol altında
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.