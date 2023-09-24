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Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Durmuş Genç  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla

Yeşilyurt Mahallesi Dağdibi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

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