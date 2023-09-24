Atakule, Suudi Arabistan Milli Günü'nün 93. yıl dönümüne özel ışıklandırıldı
Başkent Ankara'nın simgelerinden Atakule, Suudi Arabistan Milli Günü'nün 93. yıl dönümü dolayısıyla Suudi Arabistan bayrağı renklerine büründü.
Ankara
Başkentin, önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan simgesi Atakule, 23 Eylül'de yeşil renkle ışıklandırıldı.
🇸🇦🇹🇷 برج اتاكوليه بالعاصمة التركية #أنقرة يكتسي باللون الأخضر بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/R8hsqR7xhv— Anadolu العربية (@aa_arabic) September 24, 2023
Suudi Arabistan Milli Günü'nün 93. yıl dönümü dolayısıyla Atakule'nin tepe kısmındaki ekrana "Suudi Arabistan Milli Günü Kutlu Olsun" ifadesi ve Suudi Arabistan bayrağı yansıtıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.