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Atakule, Suudi Arabistan Milli Günü'nün 93. yıl dönümüne özel ışıklandırıldı

Başkent Ankara'nın simgelerinden Atakule, Suudi Arabistan Milli Günü'nün 93. yıl dönümü dolayısıyla Suudi Arabistan bayrağı renklerine büründü.

Büşranur Koca  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Atakule, Suudi Arabistan Milli Günü'nün 93. yıl dönümüne özel ışıklandırıldı

Ankara

Başkentin, önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan simgesi Atakule, 23 Eylül'de yeşil renkle ışıklandırıldı.

Suudi Arabistan Milli Günü'nün 93. yıl dönümü dolayısıyla Atakule'nin tepe kısmındaki ekrana "Suudi Arabistan Milli Günü Kutlu Olsun" ifadesi ve Suudi Arabistan bayrağı yansıtıldı.

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