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Gündem

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar ormanlık alanda hasar oluştu.

Durmuş Genç   | 07.10.2022
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekiplerin mücadelesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Öte yandan, Muğla ve ilçelerinde dünden itibaren yıldırım düşmesi sonucu 13 orman yangını çıktığı ve bunların kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.

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