Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar ormanlık alanda hasar oluştu.
Muğla
Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekiplerin mücadelesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Öte yandan, Muğla ve ilçelerinde dünden itibaren yıldırım düşmesi sonucu 13 orman yangını çıktığı ve bunların kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.