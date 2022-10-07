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Antalya’da servis midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir otele ait personel servis midibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Servet Tümer   | 07.10.2022
Antalya’da servis midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde A.T. idaresindeki 07 C 82127 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaldırıma çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 9 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Serik'teki hastanelere nakledildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araç sürücüsü A.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın yağışlı hava dolayısıyla kayganlaşan yol nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

Midibüsün, Boğazkent Mahallesi'nde bulunan bir otele Antalya'dan personel getirdiği ve araçta 17 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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