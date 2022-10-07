Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenecek Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile görüşecek, G20 Parlamento Başkanları (P20) Zirvesi Kapanış Oturumu'na katılacak.
(Cakarta) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kaya Otel'de düzenlenecek Yargı Teşkilatı Toplantısı'na iştirak edecek.
(İzmir/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Akdeniz Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve Otizm Gündüzlü Bakım Merkezini ziyaret edecek, Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinin açılışına katılacak.
(Mersin/10.00-14.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın toplantısı düzenleyecek, Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunacak. Koyulhisar ilçesi Aydınlar köyü TOKİ Örnek Konutları Açılış Töreni'ne katılacak Kurum, Suşehri ilçesinde Kaymakamlığı, Belediyeyi, esnafı, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.
(Sivas/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürlüğünde "Göç" konulu basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Afyonkarahisar/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, okul açılışına iştirak edecek.
(Erzurum/11.00/13.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Pınarbaşı ilçesi Eskiyassıpınar Mahallesi'nde cemevi açılışı ile tohum ve koyun dağıtım törenine katılacak, tarım sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Kayseri/14.00/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak. Özel Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi açılış törenine katılacak Karaismailoğlu, Valiliği, Uzun Sokak esnafını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Trabzon/10.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB liderleri, gayriresmi zirve toplantısında bir araya gelecek.
(Prag) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gerede Merkez Erkek Kur'an Kursu, Sakarya Hafızlık Proje Okulu Uygulama Camisi, Değişen Dünyada Cami ve Fonksiyonları 11. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu açılış programlarına ve Şeyh Edebali Camisi'nde Mevlid Kandili Özel Programı'na iştirak edecek.
(Bolu/10.00/Sakarya/12.00/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın toplantısı düzenleyecek, önceki dönem milletvekili, il ve ilçe başkanlarıyla buluşacak, STK toplantısı ve Lezzet Festivali açılış törenine katılacak, esnaf ziyareti ve Gençlik Buluşması programından sonra kafe ziyaretinde bulunacak.
(Adana/10.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ampute Futbol Dünya Kupası'nda yarı final maçları yapılacak, klasman mücadelelerine devam edilecek. Türkiye, Vodafone Park'ta yarı final maçında Özbekistan'la karşılaşacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında Polonya'da ABD ile karşı karşıya gelecek.
(Lodz/18.30) (Fotoğraflı)
4- Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, Gaziantep FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.
(Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı)
5- Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasının açılış maçında Adanaspor ile Beyçimento Bandırmaspor karşılaşacak.
(Adana/20.00) (Fotoğraflı)
6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçları tamamlanacak. Anadolu Efes, Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesi Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Emlakjet maçıyla başlayacak.
(Manisa/19.00) (Fotoğraflı)
8- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası mücadelesi Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak, organizasyonun ilk gününde elemeler yapılacak.
(Mersin) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.