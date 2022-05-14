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Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Durmuş Genç   | 14.05.2022
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü Fotoğraf: Osman Akça/AA

Muğla

Karamehmet Mahallesi Kademe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması da yapılan alanda alevler tamamen söndürüldü.

Yangında 1 dönüm ormanlık alanın etkilendiği bildirildi.

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