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Bodrum ve Marmaris sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

Güney Ege'nin turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris'te yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Sabri Kesen   | 14.05.2022
Bodrum ve Marmaris sahillerinde hareketlilik yaşanıyor Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'un sahillerinde yoğunluk yaşandı.

Yerli ve yabancı tatilciler özellikle Paşatarlası ve Kumbahçe başta olmak üzere ilçenin birçok sahilinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar da güzel havada aileleriyle yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Marmaris'te de hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı 20 derece ölçüldü.

Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler ile ilçe sakinleri çocuklarıyla denize girdi, plajda güneşlendi. Yat Limanı ve sahil boyunca yürüyüş yaparak vakit geçiren turistler zaman zaman da kafelerde oturdu.

Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajlarında yoğunluk gözlendi. Adrenalin tutkunu turistler ise körfezdeki su sporları istasyonlarına giderek, jet ski ve deniz paraşütü ile güneşli havanın keyfini çıkardı.

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