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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Enes Kaplan   | 14.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Ankara

Rize-Artvin Havalimanı'ndaki görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüşmenin son bölümüne katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ile bir süre sohbet etti.

14.05.2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Aliyev çalışma yemeğinde bir araya geldi

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev, daha sonra birlikte Ricosta Otel'deki çalışma yemeğine geçti.

Çalışma yemeği basına kapalı yapıldı.

Çalışma yemeğinin ardından havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Aliyev'i buradan uğurladı.




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