Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Ankara
Rize-Artvin Havalimanı'ndaki görüşme, basına kapalı yapıldı.
Görüşmenin son bölümüne katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ile bir süre sohbet etti.
Erdoğan ve Aliyev çalışma yemeğinde bir araya geldi
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev, daha sonra birlikte Ricosta Otel'deki çalışma yemeğine geçti.
Çalışma yemeği basına kapalı yapıldı.
Çalışma yemeğinin ardından havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Aliyev'i buradan uğurladı.
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