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Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan, Durmuş Genç  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Menteşe ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.43'te Menteşe ilçemizde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kaynaklı ilimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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