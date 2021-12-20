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Muğla ve ilçelerinde karla kaplı yollar belediye ekiplerince açıldı

Muğla ve ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Durmuş Genç   | 20.12.2021
Muğla ve ilçelerinde karla kaplı yollar belediye ekiplerince açıldı

Muğla

Kar yağışı Menteşe ilçesi Sungur, Denizova, Derinkuyu, Yenibağyaka ve Kuyucak mahallelerinde etkili oldu. Yağış aynı zamanda Kavaklıdere, Köyceğiz, Ula, Fethiye, Seydikemer ve Milas ilçelerindeki bazı mahallelerde etkisini gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluğunda olan yollarda karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Ekipleri, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren il genelinde 30'dan fazla iş makinesi ve kar küreme araçları ile çalışmalarını sürdürdü, ulaşıma açılan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gece boyu yoğun mesai harcayan ekipleri ziyaret etti.

Karla mücadele çalışmalarını da yerinde inceleyen Gürün,"Kar yağışı bizi çok mutlu etti. Yağmurun az yağması nedeniyle su rezervlerimizde düşüşler vardı. Kar yağışları nedeniyle bir bakıma su rezervi almış oluyoruz. Kar yağışının olduğu ilçelerde çalışmalarımız devam ediyor, hiçbir yolumuz kapalı değil." dedi.

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