Muğla ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Muğla'nın Menteşe, Milas, Kavaklıdere, Dalaman, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Muğla
Menteşe'de öğle saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.
Kırsal mahallelerin karla kaplanan yolları belediye ekiplerince ulaşıma açılıyor, tuzlama çalışması yürütülüyor.
Menteşe-Göktepe kara yolunda ise araç geçişlerine izin verilmiyor. Ekipler kar küreme çalışması yapıyor. Yolda kalan vatandaşlara ise AFAD ekipleri yardımcı oluyor.
Karayolları ve belediye ekiplerinin Muğla-Denizli ve Yatağan-Kavaklıdere kara yolunda, Seydikemer kara yolunda kar küreme çalışması sürüyor.
Milas ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Fesleğen, Akkovanlık, Çallı, Sarıkaya ve Kayabükü mahallelerinde de kar yağışı etkili oluyor.
Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesinin yüksek kesimlerine de kar yağıyor. Belediye ekipleri bazı yerleşim yerlerinin kapanan yollarını ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.
Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, kar yağışı dolayısıyla Narlı, Gürleyik, Taşbaşı ve Çöğmen mahallelerinde ulaşıma kapanan bazı yolların açılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.
Yakuta, ilçede yarın eğitime ara verildiğini ifade etti.
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ise Ağla Mahallesinin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu kaydetti.
Yakuta, bazı yollarda araçların mahsur kaldığı ihbarları üzerine çalışma başlattıklarını belirterek, "Ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Sıkıntılı bir durum söz konusu değil." dedi.
Seydikemer ilçesi Karabel mahallelerinde de kar yağışı etkili oluyor.
Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde trafik kontrollü sağlanıyor.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yoğun kar ve buzlanma tehlikesine karşı 6 Şubat Pazartesi ilçe genelinde eğitim ve öğretime ara verildiği aktarıldı.
Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım aksadı
Yoğun kar yağışı nedeniyle Muğla-Denizli kara yolunda zincirleme trafik kazaları meydana geldi, çok sayıda araç yolda kaldı.
Jandarma ekipleri, kazalar ve kar nedeniyle kara yolunu Muğla'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Gazeller mevkisinde çift yönlü ulaşıma kapattı. Ekipler, sürücüleri yakındaki akaryakıt istasyonuna yönlendirdi.
Bölgeye ulaşan Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Kar nedeniyle Muğla-Denizli kara yolunda 1 tır, 4 otomobil yolda kaldı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Tokuç Geçidi rampasında tır, kayarak kara yolunu kapattı. Tır, Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yoldan çekildi.
Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından kara yolu trafiğe açılarak araç geçişlerine izin verildi.
Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Öte yandan, Muğla'dan Denizli'ye ağır vasıta araçların geçişine ise izin verilmiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.