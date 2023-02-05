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İzmir'de vapur seferleri yeniden iptal edildi

İzmir'de arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edildi.

Halil Şahin   | 05.02.2023
İzmir'de vapur seferleri yeniden iptal edildi

Izmir

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 17.50 itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.

Kentte olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle seferler saat 11.15'ten itibaren iptal edilmiş, saat 16.10'dan itibaren yeniden başlamıştı.

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