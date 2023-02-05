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Uludağ'dan dönenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

Yarıyıl tatilinin son gününü kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da geçiren tatilciler, dönüş yolunda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Fatih Çapkın   | 05.02.2023
Uludağ'dan dönenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu Fotoğraf: Fatih Çapkın - AA

Bursa

Kar kalınlığının 83 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ, yarıyıl tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Gün boyu "Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde kayak, snowboard ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli saatler geçirenler, dönüş yolunda zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğu Uludağ'dan Bursa kent merkezi istikametine seyir halinde olan araçlar yaklaşık 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Sürücüler, Uludağ Oteller Bölgesi'nden şehir merkezine inmek için yaklaşık bir buçuk saat boyunca trafikte yavaş ilerleyebildi.

Jandarma ekipleri kış lastiği olmayan ya da zincir takmayan araçların geçişine izin vermezken karayolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uludağ'dan Bursa'ya inmek için otomobiliyle hareket eden Ramazan Yılmaz, yaklaşık bir buçuk saattir yollarda olduğunu ve birkaç yerde trafik kazası gördüğünü söyledi.

Metin Yüksel Avcı ise yaklaşık 45 dakikadır yolda beklediğini, yolların kapanmak üzere olduğunu belirtti.

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