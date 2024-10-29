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Mübadiller, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir araya geldi

Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde 1924'te Drama'dan Serdivan ilçesine gelenlerin torunlarının kurduğu Serdivan Mübadilleri Derneğinin üyeleri, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bölgedeki mübadillerle buluştu.

Mustafa Özdemir, Ahmet Bayram  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Mübadiller, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir araya geldi Fotoğraf: Mustafa Özdemir / AA

Manisa

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme gereğince uygulanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde 1924'te Drama'dan Serdivan ilçesine gelenlerin torunlarının kurduğu Serdivan Mübadilleri Derneğinin üyeleri, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bölgedeki mübadillerle buluştu.

Sakarya'dan 4 otobüs ve onlarca araçtan oluşan konvoyla Manisa'nın Akhisar ilçesine gelen aralarında dernek üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 400 kişilik grup, Kayalıoğlu Mahallesi'nde dernek temsilciliğinin açılışına katıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da kutlandığı etkinlikte, Kayalıoğlu Mübadiller Kültür Platformu tarafından, mübadelede bölgeye yerleştirilen ailelerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Halk oyunları gösterilerine yer verilen etkinlikte, mübadiller bölgeye özgü "Zigoş" oynadı.

Serdivan Mübadilleri Derneği Başkanı Aydın Cıngır, açılışta yaptığı konuşmada, 100 yıl önce dede topraklarından ata topraklarına yaptıkları göçü zihinlerde taze tutmak, el sanatlarını, kültür ve geleneklerini yaşatmak amacıyla derneklerini kurduklarını belirterek, "Derneğimiz, kültürel alanlarda faaliyetleri sürdüren gerçek anlamda bir sivil toplum kuruluşu olma çabasındadır. Tüzüğümüz ve belirlediğimiz vizyon doğrultusunda geçmişi araştırarak, kararlılıkla gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve çalışmalarımızla öz kültürümüzü geleceğe taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Siyasi bir amaç ve beklentilerinin olmadığını vurgulayan Cıngır, "Her siyasi görüşe eşit mesafedeyiz ve çalışmalarımızı siyasetin üstünde bir anlayışla sürdürüyoruz. Tamamen kültürel faaliyetlere odaklı bir yapı içerisinde varlığımızı da sürdüreceğiz." diye konuştu.

Derneğin Akhisar temsilcisi Hakan Taşçı da Sakarya'dan gelen ve "bir elmanın diğer yarısı gibi gördükleri" 400'e yakın misafir ile Akhisar'daki mübadilleri buluşturup kaynaştırdıklarını, Cumhuriyet'in 101. yılında yaklaşık bin kişi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından derneğin Akhisar temsilciğinin açılışı yapıldı.

Açılışa Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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