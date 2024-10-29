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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Buğrahan Ayhan  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'te merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Demre'ye 267,88 kilometre mesafede olan depremin 7,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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