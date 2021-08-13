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MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınav sonuçları duyuruldu.

Ferdi Türkten   | 13.08.2021
MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinde yayınlandığı belirtildi.

Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ile sayfadaki onay kodunu girerek erişebilecek.

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