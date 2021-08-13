MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınav sonuçları duyuruldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinde yayınlandığı belirtildi.
Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ile sayfadaki onay kodunu girerek erişebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.