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Sel felaketinin yaşandığı illerdeki kronik hastaların süresi biten raporları geçerli sayılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten raporlarının geçerli sayılacağını bildirdi.

Sefa Şahin   | 13.08.2021
Sel felaketinin yaşandığı illerdeki kronik hastaların süresi biten raporları geçerli sayılacak

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu bölgelerde hastaların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılamaya devam ettiklerini belirterek, bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunun her türlü tedbiri aldığını kaydetti.

Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten raporlarının geçerli sayılacağı bilgisini paylaşan Bilgin, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu zor günleri devlet ve millet el ele, birlikte aşacağız." ifadesini kullandı.

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