Sel felaketinin yaşandığı illerdeki kronik hastaların süresi biten raporları geçerli sayılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten raporlarının geçerli sayılacağını bildirdi.
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu bölgelerde hastaların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılamaya devam ettiklerini belirterek, bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunun her türlü tedbiri aldığını kaydetti.
Kastamonu,Bartın ve Sinop’taki sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbî malzemelere erişimi için Sosyal Güvenlik Kurumumuz gereken tedbirleri aldı.Kronik hastalığı olan afetzedelerin de süresi biten raporları geçerli sayılacak.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) August 13, 2021
Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten raporlarının geçerli sayılacağı bilgisini paylaşan Bilgin, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu zor günleri devlet ve millet el ele, birlikte aşacağız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.