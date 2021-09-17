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MSB'ye bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı iş yerleri ile bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak.

Sefa Şahin   | 17.09.2021
MSB'ye bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak

Ankara

MSB'den yapılan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı iş yerleri ve meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2 bin 533 daimi işçi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvurular yapıldı.

28 Temmuz'da noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların belge kontrolleri tamamlandı.

Belge kontrolü sonuçları ve sınav tarihlerine, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.


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