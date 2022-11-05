MSB'den videolu 'Mehmetçik' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan paylaşımda, "Türk milletinin değerlerinden nasibini alamayıp kalleş bir terör örgütü tarafından zihinleri rehin alınanların iftiraları Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) işlemez." ifadelerine yer verildi.
Ankara
MSB, sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu mesaja yer verildi:
"Mehmetçik demek; ben demek, sen demek, biz demek. Türk milletinin değerlerinden nasibini alamayıp kalleş bir terör örgütü tarafından zihinleri rehin alınan ve pis bir bataklıkta debelenenlerin iftiraları TSK’ya işlemez. Mehmetçiğe asil milletimizin sevgisi ve duası yeter."
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#Mehmetçik demek;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2022
Ben demek,
Sen demek,
Biz demek!
Türk milletinin değerlerinden nasibini alamayıp kalleş bir terör örgütü tarafından zihinleri rehin alınan ve pis bir bataklıkta debelenenlerin iftiraları TSK’ya işlemez!
Mehmetçiğe asil milletimizin sevgisi ve duası yeter! pic.twitter.com/T4Ar5tn6oh