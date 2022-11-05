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MSB'den videolu 'Mehmetçik' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan paylaşımda, "Türk milletinin değerlerinden nasibini alamayıp kalleş bir terör örgütü tarafından zihinleri rehin alınanların iftiraları Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) işlemez." ifadelerine yer verildi.

Esin Işık   | 05.11.2022
MSB'den videolu 'Mehmetçik' paylaşımı

Ankara

MSB, sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu mesaja yer verildi:

"Mehmetçik demek; ben demek, sen demek, biz demek. Türk milletinin değerlerinden nasibini alamayıp kalleş bir terör örgütü tarafından zihinleri rehin alınan ve pis bir bataklıkta debelenenlerin iftiraları TSK’ya işlemez. Mehmetçiğe asil milletimizin sevgisi ve duası yeter."

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