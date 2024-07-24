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MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki faaliyetlere ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden faaliyetlere ilişkin paylaşım yaptı.

Oğuzhan Sarı  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki faaliyetlere ilişkin paylaşım

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama, keşif/gözetleme ve mevzilerin güçlendirilmesi faaliyetlerine her türlü koşulda azim ve kararlılıkla devam ediyor."

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