MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki faaliyetlere ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden faaliyetlere ilişkin paylaşım yaptı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Kahraman komandolarımız Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama, keşif/gözetleme ve mevzilerin güçlendirilmesi faaliyetlerine her türlü koşulda azim ve kararlılıkla devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8Uyo7XvWui— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2024
"Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama, keşif/gözetleme ve mevzilerin güçlendirilmesi faaliyetlerine her türlü koşulda azim ve kararlılıkla devam ediyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.