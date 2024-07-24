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Türkiye'den, Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu.

Gökhan Çeliker  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Türkiye'den, Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Nepal'de gerçekleşen uçak kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nepal'in başkenti Katmandu'da bir uçağın kalkış sırasında pistte kayarak kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti. Görgü tanıkları, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ettiğini ve kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attığını söylemişti.

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